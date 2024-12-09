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Происшествия

Пенсионер, погибший на пруду в Русской Норке, приезжал рыбачить

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В Шемышейском районе следователи организовали проверку по факту смерти 68-летнего мужчины в пруду села Русская Норка.

6 декабря мужчина отправился на рыбалку и в тот же день перестал выходить на связь с женой. Испугавшись, она обратилась в правоохранительные органы, а оттуда сигнал поступил в пожарно-спасательный центр.

Специалисты провели водолазный поиск и 7-го числа достали из воды тело погибшего.

Следователь осмотрел место происшествия, повреждения мужчины и не обнаружил ничего, что свидетельствовало бы о криминальном характере случившегося.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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Источник — фото областного СУ СКР
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