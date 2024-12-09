На пруду в Шемышейском районе утонул мужчина

09.12.2024 | 13:00

На пруду в селе Русская Норка Шемышейского района утонул мужчина. Его тело нашли и извлекли из водоема в субботу, 7 декабря.

Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательный центр в 9:00. Специалисты прибыли на место, провели водолазный поиск и обнаружили погибшего в указанном месте.

Тело передали родственникам, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

За последние дни в Пензенской области случилось несколько ЧП на водоемах. Так, 8 декабря на Сурском водохранилище с отколовшейся льдины спасли рыбака. Мужчина вышел на неокрепшую поверхность, но кусок льда откололся и начал отплывать.

Ранее в Лунинском районе в реке Шукше утонул 72-летний мужчина. Трагедия произошла во время рыбалки: пенсионер отправился на нее 1 декабря. На следующий день его тело и лодку обнаружил в реке односельчанин.

Жителям региона следует проявлять осторожность, помнить, что водоемы замерзают неравномерно, а для того, чтобы по льду можно было ходить, его толщина должна составлять не менее 10 сантиметров.