В Пензе посетителя бара на Московской увезли на скорой

24.11.2024 | 11:44

В Пензе ночная потасовка у бара на Московской закончилась вызовом скорой помощи и полицейских. Пострадал человек.

Это случилось около 2:00 воскресенья, 24 ноября. Между двумя посетителями заведения произошел конфликт, переросший в драку на улице.

«Потом один побежал, споткнулся и, упав на спину, сильно ударился головой о брусчатку. Голова раскололась как орех. Мозги можно было хоть руками потрогать», - сообщил очевидец в Сети.

Первую помощь пострадавшему оказали росгвардейцы, которые прибыли на место из-за сработавшей тревожной кнопки.

«Для дальнейшего разбирательства были вызваны сотрудники органов внутренних дел и скорая», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

В Сети появились кадры последствий инцидента. На них видны скопление людей и молодой человек с поврежденной головой, лежащий на тротуаре. В дальнейшем медики погрузили пострадавшего в служебный автомобиль и увезли.