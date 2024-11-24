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Происшествия

В Пензе посетителя бара на Московской увезли на скорой

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В Пензе ночная потасовка у бара на Московской закончилась вызовом скорой помощи и полицейских. Пострадал человек.

В Пензе посетителя бара на Московской увезли на скорой

Это случилось около 2:00 воскресенья, 24 ноября. Между двумя посетителями заведения произошел конфликт, переросший в драку на улице.

«Потом один побежал, споткнулся и, упав на спину, сильно ударился головой о брусчатку. Голова раскололась как орех. Мозги можно было хоть руками потрогать», - сообщил очевидец в Сети.

В Пензе посетителя бара на Московской увезли на скорой

Первую помощь пострадавшему оказали росгвардейцы, которые прибыли на место из-за сработавшей тревожной кнопки.

«Для дальнейшего разбирательства были вызваны сотрудники органов внутренних дел и скорая», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

В Сети появились кадры последствий инцидента. На них видны скопление людей и молодой человек с поврежденной головой, лежащий на тротуаре. В дальнейшем медики погрузили пострадавшего в служебный автомобиль и увезли.

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Источник — видео и фото группы «ЧП Пенза»
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