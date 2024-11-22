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Происшествия

В Заречном выдернутая с корнем сосна рухнула на человека

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Жители Пензы и области делятся в соцсетях снимками последствий непогоды, бушующей в регионе с вечера четверга, 21 ноября.

Было объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра могли достигать 25 м/с.

В Заречном выдернутая с корнем сосна рухнула на человека

Утром 22-го числа в Сети стали появляться фото поваленных деревьев, обломанных веток и других последствий ЧП. В Пензе на внутриквартальной дороге снесло и перевернуло прицеп для легковой машины, в микрорайоне ГПЗ свалило забор.

В Заречном выдернутая с корнем сосна рухнула на человека

В Заречном выдернутая с корнем сосна рухнула на человека

Жители некоторых районов области пожаловались на отключение электричества. В Заречном сильный ветер повалил деревья. Один ствол упал на автомобиль, припаркованный на дороге.

В Заречном выдернутая с корнем сосна рухнула на человека

В Заречном выдернутая с корнем сосна рухнула на человека

По данным издания «Город Z», на проспекте Мира выдернутая с корнем сосна рухнула на человека, он пострадал. Кроме того, ветер повредил фасады некоторых зданий.

В Заречном выдернутая с корнем сосна рухнула на человека

Фото 1 - телеграм-канал «Заречный V теме», фото 2, 3 - группы «Сова Пенза авто», фото 4, 5, 6 - телеграм-канала «Просто Пенза», фото 7 - телеграм-канал «Заречный V теме».

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