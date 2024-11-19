В автосервисе на улице Антонова в Пензе загорелась машина

19.11.2024 | 16:28

Во вторник, 19 ноября, на улице Антонова в Пензе загорелся автомобиль. Кадры с места происшествия появились в Сети.

На них видно, как к автосервису подъехала спецтехника и пожарные потушили дымящуюся машину.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что пострадала Skoda. Сигнал о ЧП поступил в 14:03.

«На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Выгорел моторный отсек на площади 1 кв. м», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Несколько дней назад, 14 ноября, на трассе М-5 в Городищенском районе сгорел грузовик марки Volvo с коробками фейерверков внутри. Никто из людей не пострадал.