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Происшествия

В автосервисе на улице Антонова в Пензе загорелась машина

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Во вторник, 19 ноября, на улице Антонова в Пензе загорелся автомобиль. Кадры с места происшествия появились в Сети.

На них видно, как к автосервису подъехала спецтехника и пожарные потушили дымящуюся машину.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что пострадала Skoda. Сигнал о ЧП поступил в 14:03.

«На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Выгорел моторный отсек на площади 1 кв. м», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Несколько дней назад, 14 ноября, на трассе М-5 в Городищенском районе сгорел грузовик марки Volvo с коробками фейерверков внутри. Никто из людей не пострадал.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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