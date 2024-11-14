В Пензенской области на трассе М-5 сгорел грузовик

14.11.2024 | 08:38

Утром в четверг, 14 ноября, в Пензенской области произошло ДТП с возгоранием грузового автомобиля.

Снимки с места аварии, сделанные в 8:06, появились в Сети. На них видно, что пламя уничтожило машину до остова, объятого клубами дыма. На дороге лежит рассыпавшийся груз.

«ДТП. Трасса М-5 за Чаадаевкой в сторону Самары», - указал автор.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области. Сообщение о том, что на 697-м километре трассы М-5 горит грузовой Volvo, поступило в 7:10.

«Возгорание ликвидировано силами 2 единиц техники и 6 человек личного состава 52-й ПСЧ Пензенского пожарно-спасательного центра и МКУ «Служба спасения Городищенского района», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты.

19 июня на трассе М-5 в Бессоновском районе опрокинулась и загорелась фура, перевозившая спички. Машина выгорела полностью.