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Происшествия

Искавший паспорт пензенец напугал жителей дома на улице Гоголя

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В Пензе 51-летний мужчина переполошил жителей многоэтажки на улице Гоголя и нарушил их сон. Гражданина задержали.

Это случилось в ночь на 10 ноября. Обитателей дома разбудил настойчивый стук в дверь одной из квартир. Пензенцы вызвали правоохранителей.

Прибывших на место росгвардейцев встретила обеспокоенная женщина. Она объяснила, что сосед находится в состоянии алкогольного делирия, стучит в дверь и требует отдать его паспорт, которого у нее нет.

«Правоохранители подошли к мужчине, который в тот момент вел оживленную беседу с самим собой. На вопросы росгвардейцев гражданин отвечал несвязно, находился в сильно возбужденном состоянии», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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