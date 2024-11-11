Сетевое издание|18+|Понедельник|11 ноя 2024|20:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

ЧП с ребенком в Грабове: глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело

Печать
Telegram

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на 6-летнего мальчика в селе Грабово Бессоновского района.

Инцидент случился 9 ноября. Собака укусила ребенка за ногу. Мать отвезла мальчика в больницу и написала заявление в полицию.

Местные жители рассказали, что пес проявлял агрессию, хозяева отпускали его на самовыгул без намордника. Более того, собаку не заперли даже после нападения на ребенка.

Пензенские следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», - сообщили в СК РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте