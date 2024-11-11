ЧП с ребенком в Грабове: глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело

11.11.2024 | 20:26

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на 6-летнего мальчика в селе Грабово Бессоновского района.

Инцидент случился 9 ноября. Собака укусила ребенка за ногу. Мать отвезла мальчика в больницу и написала заявление в полицию.

Местные жители рассказали, что пес проявлял агрессию, хозяева отпускали его на самовыгул без намордника. Более того, собаку не заперли даже после нападения на ребенка.

Пензенские следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», - сообщили в СК РФ.