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Глас народа

В Грабове бойцовская собака набросилась на ребенка

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В селе Грабово Бессоновского района бойцовская собака напала на 6-летнего ребенка. У мальчика пострадала нога. Жители угрожают пристрелить пса.

О происшествии рассказали участники местной группы соцсети «ВКонтакте». По их словам, собаку отпускают на самовыгул, хозяева не контролируют животное. Нападение на ребенка произошло 9 ноября.

Мать отвезла мальчика в больницу и написала заявление в полицию.

В Грабове бойцовская собака набросилась на ребенка

«После вчерашнего инцидента, когда стафф покусал ребенка, все осталось безнаказанным. Хозяева его отпустили обратно на улицу. Администрация и министерство сельского хозяйства, вы хотите, чтобы был самосуд? У людей нервы уже на грани», - говорится в посте, опубликованном в воскресенье, 10-го числа.

Часть комментаторов пожаловалась на то, что пес агрессивный и бросается на людей.

«Он как-то бегал на конечной 165-го, на меня тоже накидывался, хотя я его даже не трогала, он очень злой, но в моем случае обошлось», «На меня также неоднократно набрасывался этот пес! Я вызывала полицию, написала заявление. Звонила и в сельсовет, и в Бессоновскую администрацию, никаких мер не принимают. С ночной смены иду в 3 часа ночи, приходится ходить в обход», «Мы неоднократно писали заявление в полицию, администрация и полиция присылала отписки, что не нашли хозяина и собаку, хотя говорили даже, где искать. Свекровь ходит с ультразвуковым пугачом мимо их дома, мы дочку встречаем по вечерам», - рассказали местные жители.

По словам сельчан, родители пострадавшего ребенка готовят иск в суд. Они надеются наказать хозяев пса.

«Их собаки задрали уже всю округу. Там не только стаффорд, там стая полудиких собак - и все на самовыгуле. А по-хорошему еще за жестокое обращение с животными надо привлекать. Как они лупят щенков. Да и стаффорд не в лучшей кондиции», - отметила местная жительница.

Фото группы «Подслушано Грабово».

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