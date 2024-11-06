«Это не для тебя, дурака!»: водитель троллейбуса № 105 поймал вандала

06.11.2024 | 10:50

В Пензе пассажир перебил стекла в троллейбусе № 105. Инцидент произошел 4 ноября на улице Кирова, около остановки «Кинотеатр «Октябрь».

Молодой человек орудовал молотком. Разбив несколько стекол, он попытался скрыться, но его задержали водитель троллейбуса и очевидцы.

Оказавшиеся рядом с местом ЧП пензенцы сняли видео и выложили в сеть. На кадрах - процесс уничтожения стекол и задержание дебошира.

«Помогите, ему надо в психушку, прибьет кого-нибудь сейчас! Стекла ладно - людей убить может!» - слышен комментарий прохожей. «Не надо! Я сдаюсь!» - кричит вандал. Водитель, держа его, произносит: «Это машина новая для людей, а не для тебя, для дурака!»

Пензенцы в комментариях восхитились неравнодушием шофера, призвали премировать его и предположили, что дебошир находился в состоянии наркотического опьянения.

Однако юноша был трезв. Ситуацию сетевому изданию PenzaInform.ru прояснили в областном УМВД России.

Сигнал о ЧП поступил в отдел полиции № 1 в 19:30. Прибывшие на место сотрудники задержали повредившего троллейбус молодого человека 2009 года рождения. Он не был в состоянии опьянения, уточнили в пресс-службе УМВД.

На мать подростка составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. Он, кстати, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.