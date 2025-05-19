В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на пр. Строителей

19.05.2025 | 11:23

В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 7 мая на проспекте Строителей в Ближнем Арбекове.

По предварительным данным, в 6:30 напротив дома № 88, недалеко от остановки «Аптека», неустановленный автомобиль сбил мужчину 1996 года рождения. Пешеход получил травмы.

Водитель с места аварии скрылся.

Свидетелей убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Также сотрудники полиции призывают откликнуться очевидцев ДТП, случившегося 29 апреля на улице Ульяновской. Там человек на электросамокате сбил 55-летнюю женщину и уехал.