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Происшествия

Пензячку увезли на скорой после падения в троллейбусе № 7

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Пензенцы продолжают попадать в больницы после поездок в общественном транспорте. Очередной инцидент случился во вторник, 4 марта, на маршруте № 7.

67-летняя пассажирка упала в салоне около 11 часов, когда троллейбус, направлявшийся в сторону Терновки, отъехал от остановки «Детская библиотека» на улице Кирова. Женщине потребовалась помощь врачей, с травмами она была доставлена в медучреждение.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

Пензячку увезли на скорой после падения в троллейбусе № 7

Ранее на проспекте Победы в Пензе из салона автобуса выпала 83-летняя пенсионерка, ее госпитализировали.

До этого на улице Коммунистической пострадала 66-летняя женщина, которая пыталась войти в автобус. Двери рано закрылись, при этом ногу пензячки зажало. Водитель тронулся с места, и пенсионерка попала под колесо.

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