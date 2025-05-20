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Происшествия

17-летняя пензячка умерла после пластики в Москве

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17-летняя жительница Пензы умерла после пластической операции в Москве. Она хотела исправить порок верхней челюсти, ради чего и отправилась в столицу.

Как сообщает телеграм-канал Baza, операцию провели 11 апреля в Институте пластической хирургии и косметологии. Во время нее у пациентки открылось сильное кровотечение. Медики остановили кровь и перевели пензячку на ИВЛ в палате пробуждения.

В себя девушка так и не пришла. Ее перевезли в реанимацию Морозовской детской больницы, где она скончалась 16 мая.

«Выяснилось, что в больницу она попала уже с отеком мозга. По одной из версий, девушка могла умереть из-за ошибки медиков, которые проводили пластическую операцию», - пишет Baza.

По данным канала, сейчас в ситуации разбираются следователи.

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