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Из жизни

В украшении троллейбусов увидели угрозу безопасности пассажиров

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Не всем пассажирам пензенских троллейбусов пришлось по душе украшение салонов общественного транспорта к Новому году.

«А как все эти действия по украшению соответствуют требованиям и закону по перевозке пассажиров в общественном транспорте и соответствует это нормам ПДД или как?! И не приведет ли размещение данных украшений в салоне к несчастным случаям?!» - поинтересовался читатель телеграм-канала PenzaInform под постом с видео из салона троллейбуса № 105.

Ему ответил представитель областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

«По информации перевозчика, в соответствии с ПДД новогодние украшения, находящиеся в салоне транспортного средства, опасности не представляют, т. к. не мешают обзору с места водителя. Украшения, находящиеся в салоне, куплены в сертифицированных магазинах и не представляют опасности», - пояснил специалист.

В Пензе экипажи троллейбусов активно участвуют в конкурсе на лучшее праздничное оформление салонов «Создай новогоднее настроение пассажирам». Он проводится с 15 до 25 декабря. Салоны останутся украшенными до середины января. Будут определены 3 победителя, их ждет денежное поощрение.

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Источник — фото Яникс
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