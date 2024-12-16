В троллейбусах начали создавать пассажирам новогоднее настроение

16.12.2024 | 09:57

В Пензе экипажи троллейбусов активно участвуют в конкурсе на лучшее праздничное оформление салонов «Создай новогоднее настроение пассажирам».

С задачей, обозначенной в названии соревнования, водители и кондукторы справляются: горожане замечают их старания.

В редакцию портала PenzaInform.ru написала пензячка, которая постоянно пользуется 105-м маршрутом. «Хотелось бы похвалить и позитивно отозваться об украшении троллейбуса 2322. Очень приятно находиться в салоне, настроение сразу новогоднее и радостное, видно, что постарались!» - написала девушка.

С разрешения водителя она сняла салон на видео: экипаж использовал мишуру, наклейки, маленькую искусственную елку, шары и гирлянду.

«Мы с подругой часто ездим на 105-м и 6-м маршрутах, довольно много украшенных именно на этих маршрутах», - добавила пензячка.

Конкурс среди экипажей троллейбусов проводится с 15 до 25 декабря. Салоны останутся нарядными до середины января. Будут определены 3 победителя, их ждет денежное поощрение.

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