Драку в пензенском кафе разнимали два наряда Росгвардии

20.05.2025 | 08:35

Вечером в понедельник, 19 мая, в одном из пензенских кафе, расположенных на улице Калинина близ остановки «Профкурсы», посетители устроили дебош.

После срабатывания тревожной кнопки по адресу прибыли два экипажа вневедомственной охраны. Росгвардейцев встретили сотрудники заведения.

«Они рассказали, что внутри находятся трое знакомых между собой нетрезвых мужчин. Сначала они приставали к другим клиентам и провоцировали конфликт с персоналом, а затем и вовсе устроили между собой драку», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Бойцы задержали троих мужчин в возрасте 23, 29 и 34 лет. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Это не первый случай нарушения правопорядка в пензенских увеселительных заведениях. Так, в марте в ресторане на улице Пушкина дружеская потасовка трех нетрезвых мужчин перешла в драку с порчей мебели. Затем двое клиентов покинули ресторан, а третий остался, но наотрез отказался оплачивать испорченное имущество, утверждая, что он ни при чем.