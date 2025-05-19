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Происшествия

В Сердобском районе при пожаре в деревянном доме пострадала женщина

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В воскресенье, 18 мая, в селе Пригородном Сердобского района произошло ЧП - загорелся частный деревянный дом.

Пламя охватило строение на улице Заречной. Сигнал в МЧС поступил в 15:52. С огнем боролись 5 человек, было задействовано две единицы техники.

При пожаре пострадала 63-летняя женщина. Дом выгорел внутри по всей площади в 50 кв. м, уничтожена кровля.

«Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Также в минувшие выходные ЧП произошли в Кузнецке. В субботу, 17 мая, на улице Откормсовхоз загорелся жилой дом. На следующий день пожар тушили на улице Чехова. Пламя уничтожило две хозяйственные постройки.

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