В Кузнецке за выходные сгорели дом и две хозпостройки

19.05.2025 | 10:49

В минувшие выходные в Кузнецке произошло два пожара.

В субботу, 17 мая, на улице Откормсовхоз загорелся жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 9:17. Огонь повредил строение на площади 50 кв. м. В тушении были задействованы 4 спецмашины.

На следующий день ЧП случилось на улице Чехова. Сигнал о пожаре был принят в 17:30, на место выехали 8 спасателей на 2 автомобилях. В итоге пламя уничтожило две хозяйственные постройки площадью 20 кв. м.

В обоих случаях никто из людей не пострадал.

По факту пожаров сейчас проводятся проверки, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.