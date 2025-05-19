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Происшествия

Появился момент ДТП с ребенком на улице Антонова в Пензе

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В Сети появился момент ДТП, случившегося на улице Антонова вечером в понедельник, 19 мая. На кадрах с места аварии видно, что столкновение произошло в 17:40 на пешеходном переходе напротив первого корпуса школы № 77.

Водитель Audi вместе с другими автомобилистами стоял перед зеброй, ожидая, когда загорится зеленый свет, а затем начал движение.

Мальчик ехал на велосипеде по тротуару, а затем, не притормаживая и не спешиваясь, вырулил на переход на запрещающий сигнал светофора, когда все машины уже двинулись в путь. Пересечь дорогу подросток не успел - врезался в левую сторону Audi.

«Мальчик живой, но сильно повредил ногу. Некоторые водители вышли помочь», - рассказала ранее очевидица ДТП.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГАИ.

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Источник — видео «ДТП Пенза»
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