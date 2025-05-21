В Пензе на улице Окружной сгорел легковой автомобиль

21.05.2025 | 09:16

Вечером во вторник, 20 мая, в Пензе сгорел автомобиль Daewoo Nexia. ЧП случилось у магазина «Моя родня» на улице Окружной.

Сообщение о том, что во время движения вспыхнула легковая машина, поступило дежурному в 21:13.

На борьбу с огнем прибыли 4 человека личного состава на спецавтомобиле.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

16 мая у дома № 82 на проспекте Победы пламя уничтожило автомобиль Lifan. Частично обгорела стоявшая рядом машина. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.