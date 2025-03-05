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Общество

Опасный пассажирский транспорт в Пензе привлек внимание Бастрыкина

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Небезопасные услуги пензенского общественного транспорта вызвали пристальное внимание не только областных правоохранительных ведомств, но и федеральной структуры - Следственного комитета России.

Менее чем за неделю в Пензе произошли 3 несчастных случая, связанные с пассажирским транспортом большой вместимости.

28 февраля на улице Коммунистической 66-летняя женщина хотела войти в автобус. Не заметив ее, шофер, закрыл двери и тронулся с места. Ногу пенсионерки зажало, и она попала под колесо, а затем - в больницу.

2 марта на остановке «Автодорожный колледж» на проспекте Строителей из салона автобуса № 7 выпала 83-летняя пассажирка. Ее доставили в лечебное учреждение. Обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура Октябрьского района.

Также проверку проводит областное следственное управление. Ее результатов ждет глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального ведомства Владимиру Игнатенкову доложить об уже установленных обстоятельствах, а после завершении процесса (его контролирует центральный аппарат ведомства) - об итогах.

Третий инцидент произошел во вторник, 4 марта: в салоне троллейбуса № 7 упала 67-летняя пассажирка. Это произошло в момент, когда машина отъезжала от остановки «Детская библиотека» на улице Кирова. Женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Проверку по этому факту проводит ГАИ.

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