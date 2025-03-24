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Криминал

Вокзал в Башмакове подвергся атакам вандалов

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Железнодорожный вокзал в Башмакове пострадал от действий двух молодых местных жителей. Юношей обвинили в вандализме.

Как установили сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте, в феврале этого года нетрезвый 18-летний сельчанин, находившийся на вокзале, ударом кулака сломал подоконник, дверную ручку шкафа и повредил внутренние откосы окна. Ущерб превысил 26 000 рублей.

Позже в том же месяце имущество вокзала повредил пьяный 20-летний сельчанин. Он пришел на станцию вместе с друзьями. Молодой человек разрисовал маркером стены и оконные откосы, сломал деревянный шкаф техперсонала, повредил трубу водоснабжения. Причиненный ущерб оценили в сумму более 7 000 рублей.

Обоих хулиганов нашли и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

«Санкция статьи предусматривает наказание - арест на срок до 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на транспорте.

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