В Пензе вновь произошел конфликт у бара на улице Ленина

03.11.2024 | 11:34

Вечером в субботу, 2 ноября, правоохранителям пришлось вмешаться в конфликт, произошедший на улице Ленина в Пензе. Видеозапись произошедшего появилась в Сети.

«На ул. Ленина около «Мела» снова проходят спарринги между мужчинами. Собралась целая толпа. На место приехали Росгвардия, ДПС и ППС», - сообщил очевидец.

В Управлении Росгвардии по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали подробности произошедшего.

Около 2:00 бойцы, патрулировавшие улицы на автомобиле, получили сообщение: недалеко от развлекательного заведения Mel на улице Ленина назревает потасовка.

«Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что конфликт начался из-за словесной перепалки между молодыми людьми. В итоге со всеми участниками стражи правопорядка провели профилактическую беседу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Конфликты в питейном заведении на улице Ленина - не редкость. Так, 12 сентября завязалась ссора между нетрезвым посетителем и компанией мужчин. Все переместились на улицу и стали выяснять отношения на кулаках. Приехавшие росгвардейцы задержали 35-летнего зачинщика.