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Происшествия

В Пензе задержали зачинщика конфликта у бара Меl

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Вечером в четверг, 12 сентября, у бара Меl на улице Ленина в Пензе в очередной раз произошла драка, попавшая на видео.

Информация изначально появилась в социальных сетях. «Все стабильно», - отметил автор записи, выложенной в интернет.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии уточнили, что конфликт завязался внутри питейного заведения из-за недопонимания между нетрезвым посетителем и компанией подвыпивших мужчин.

Словесная перепалка быстро переросла во взаимное рукоприкладство, и участники конфликта переместились на улицу.

«Сработала тревожная кнопка. Оперативно прибывшие на место бойцы вневедомственной охраны разняли драку и произвели задержание зачинщика конфликта, которым оказался 35-летний мужчина. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе.

Драки у бара Меl происходят регулярно. Только в сентябре жители близлежащих домов жаловались на них как минимум дважды - 3-го и 5-го числа.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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