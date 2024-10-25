На проспекте Победы в ДТП попали 5 машин и мотоцикл

25.10.2024 | 15:16

В пятницу, 25 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием нескольких транспортных средств.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что на проезжей части неподвижно лежит человек, а неподалеку - повалившийся на асфальт мотоцикл. Рядом стоят несколько автомобилей.

К месту происшествия прибыли бригада скорой помощи и пожарный спецавтомобиль. Очевидцы сообщили об образовании затора.

В Госавтоинспекции сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили подробности произошедшего.

В 13:43 у дома № 55 на проспекте Победы столкнулись мотоцикл под управлением 46-летнего мужчины, Toyota Camry с 32-летним водителем, ВАЗ-2114 с 41-летним автомобилистом, Toyota RAV4 с 62-летним владельцем, Honda под управлением 52-летнего автолюбителя и «Газель» с 39-летним шофером.

Больше всех пострадал мотоциклист: его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Остальных участников столкновения медики после осмотра отпустили.

«Проводится проверка, которая установит причины и обстоятельства ДТП», - резюмировали в Управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.