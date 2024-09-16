На Тарханова задержали устроившего скандал посетителя торгового центра

16.09.2024 | 10:14

В воскресенье, 15 сентября, в торговый центр на улице Тарханова в Пензе выезжали сотрудники Росгвардии, чтобы задержать разбушевавшегося пензенца.

Молодой человек выпрашивал деньги у посетителей магазинов, а когда охранник сделал ему замечание, начал драться и громко кричать.

В торговом центре нажали тревожную кнопку, на место прибыли росгвардейцы.

Правоохранители задержали дебошира. Им оказался 28-летний житель Пензы, который находился в неадекватном состоянии.

«Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.