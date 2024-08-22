Сетевое издание|18+|Четверг|22 авг 2024|20:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пензенцев просят помочь опознать мужчину, которого достали из Суры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Личность мужчины, тело которого достали из Суры в районе улицы Черняховского в четверг, 22 августа, пока не установлена.

На вид ему 30-40 лет. «На момент осмотра погибший был одет в куртку черного цвета, рубашку светло-зеленого цвета, джинсы, ботинки черного цвета, бандану с рисунком черно-белого цвета, в кармане - хлопчатобумажные перчатки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Все, у кого есть информация о личности мужчины или обстоятельствах его смерти, могут передать ее в СКР по телефону 8 (8412) 63-64-96 или полицию по телефону 02.

Телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Причину его смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавила Татьяна Махницкая.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного СУ СКР
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте