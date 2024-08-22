Пензенцев просят помочь опознать мужчину, которого достали из Суры

22.08.2024 | 20:23

Личность мужчины, тело которого достали из Суры в районе улицы Черняховского в четверг, 22 августа, пока не установлена.

На вид ему 30-40 лет. «На момент осмотра погибший был одет в куртку черного цвета, рубашку светло-зеленого цвета, джинсы, ботинки черного цвета, бандану с рисунком черно-белого цвета, в кармане - хлопчатобумажные перчатки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Все, у кого есть информация о личности мужчины или обстоятельствах его смерти, могут передать ее в СКР по телефону 8 (8412) 63-64-96 или полицию по телефону 02.

Телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Причину его смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавила Татьяна Махницкая.