Из Суры достали тело неизвестного мужчины в одежде

22.08.2024 | 17:33

В четверг, 22 августа, в Суре обнаружили тело мужчины, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Это случилось в районе улицы Черняховского в поселке Черкассы (Пенза).

Примерный возраст мужчины - 35-40 лет, он в одежде. Обстоятельства гибели уточняются, отметили в МЧС.

21 августа рыбак в районе села Старая Яксарка обнаружил тело утонувшего в Сурском водохранилище.

Трагедия случилась накануне. 44-летний мужчина отдыхал на берегу в компании друзей и пил алкоголь. Через некоторое время он отправился купаться и на берег больше не вернулся.