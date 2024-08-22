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Происшествия

Из Суры достали тело неизвестного мужчины в одежде

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В четверг, 22 августа, в Суре обнаружили тело мужчины, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Это случилось в районе улицы Черняховского в поселке Черкассы (Пенза).

Примерный возраст мужчины - 35-40 лет, он в одежде. Обстоятельства гибели уточняются, отметили в МЧС.

21 августа рыбак в районе села Старая Яксарка обнаружил тело утонувшего в Сурском водохранилище.

Трагедия случилась накануне. 44-летний мужчина отдыхал на берегу в компании друзей и пил алкоголь. Через некоторое время он отправился купаться и на берег больше не вернулся.

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Источник — фото областного ГУ МЧС России
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