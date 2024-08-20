В Пензенском районе семья с детьми выбралась из горящего дома

20.08.2024 | 16:47

Во вторник, 20 августа, в селе Кучки Пензенского района при пожаре пострадала семья с детьми. Их дом полностью сгорел, а люди получили ожоги.

ЧП случилось на улице Центральной около 12:40. Пламя охватило срубовое жилье, когда внутри находились 4 человека, двое из которых - несовершеннолетние.

Получив тревожное сообщение, на тушение прибыли 13 пожарных на 4 спецмашинах.

Членам семьи удалось самостоятельно покинуть горящий дом.

«Предварительно, огонь возник из-за замыкания электропроводки, стремительно охватив веранду, распространился на все строение площадью 120 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Ранее в селе Русский Ишим Городищенского района разгорелся пожар на заброшенном мебельном заводе. ЧП случилось в воскресенье, 18 августа, на улице Матрены Смирновой.