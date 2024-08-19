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Происшествия

В Городищенском районе сгорел мебельный завод

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В селе Русский Ишим Городищенского района произошел пожар на заброшенном мебельном заводе. ЧП случилось в воскресенье, 18 августа, на улице Матрены Смирновой.

В Городищенском районе сгорел мебельный завод

Вызов пожарным поступил в 21:13. На ликвидацию огня выехали 8 спасателей на трех спецмашинах.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади одноэтажного кирпичного неэксплуатируемого здания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Городищенском районе сгорел мебельный завод

При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.

В Городищенском районе сгорел мебельный завод

21 июня 2023 года на улице Нейтральной в Пензе загорелся мебельный цех. ЧП случилось ночью. Огонь охватил площадь в 30 кв. метров. Пожар тушили 19 спасателей.

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Источник — фото группы «Короче, Пенза»
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