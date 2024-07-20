В Пензе юная квадроциклистка столкнулась с патрульной машиной

20.07.2024 | 20:47

В пятницу, 19 июля, в Пензе произошло ДТП с участием квадроцикла и автомобиля дорожно-патрульной службы. Фото с места аварии появились в Сети.

«Инспектор преследовал 13 летнюю девочку на квадроцикле на патрульном автомобиле. Подрезал ее дважды с последующим столкновением, после чего девочка перевернулась на квадроцикле. Повезло - жива!!! Госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая [травма] и множество ушибов», - написал автор.

Мнения комментаторов разделились. Ряд считает, что инспектор не должен был преследовать девочку: именно от испуга она могла не справиться с управлением.

Другие считают, что полицейский выполнял свою работу. «С чего это ДПС не прав? Если бы она сбила кого-то, кто был бы не прав? Она, родители, ДПС, пешеход?» - спрашивает один из приверженцев этой точки зрения.

Подавляющее большинство участников обсуждения приходят к выводу, что основная вина лежит на родителях несовершеннолетней. «Ребенок бы не пострадал, если бы у родителей была голова на месте! А в голове - мозги!», «С квадом не каждый взрослый справится, а они его ребенку доверили. И по-любому экипа на ребенке не было», - пишут они.

В Управлении МВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке квадроциклисту, ехавшему без мотошлема. Тот продолжил ехать по обочине и попытался скрыться.

«В процессе движения водитель квадроцикла совершила касательное столкновение со служебным автомобилем сотрудников Госавтоинспекции с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. Установлено, что квадроциклом управляла 13-летняя жительница города Заречного. Девочка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП руководство Госавтоинспекции регионального УМВД проводит проверку.

Также все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники следственных органов.

«По данным следствия, вечером 19 июля на улице Дорожной в Пензе несовершеннолетняя, не имеющая права управления мототранспортом, управляя квадроциклом, пыталась скрыться от патрульной автомашины сотрудников ДПС. При маневрировании произошло столкновение квадроцикла со служебным автомобилем. В результате ДТП девочка с полученными телесными повреждениями госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. Угрозы ее жизни не имеется», - рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

По результатам проведения проверки следователь примет процессуальное решение.

Фото № 4 - СУ СКР по Пензенской области.