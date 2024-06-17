Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июн 2024|19:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Мужчина, тело которого нашли в Засечном, пропал 12 июня

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мужчине, тело которого в субботу, 15 июня, достали из Суры в Засечном, было 50 лет. По факту его смерти организована проверка, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина пропал 12 июня. В тот день он в компании знакомых находился на берегу реки Суры, но через некоторое время ушел, оставив личные вещи.

«Знакомые, обеспокоенные его длительным отсутствием, самостоятельно найти его не смогли. На следующий день в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины. 15 июня его тело обнаружено в реке Суре», - уточнила Татьяна Махницкая.

Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего, повреждений на нем не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

В следственном управлении призвали жителей Пензенской области купаться только в оборудованных для этого местах и не заходить в воду при ухудшении самочувствия или в состоянии опьянения.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного СУ СКР
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте