Мужчина, тело которого нашли в Засечном, пропал 12 июня

17.06.2024 | 17:14

Мужчине, тело которого в субботу, 15 июня, достали из Суры в Засечном, было 50 лет. По факту его смерти организована проверка, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина пропал 12 июня. В тот день он в компании знакомых находился на берегу реки Суры, но через некоторое время ушел, оставив личные вещи.

«Знакомые, обеспокоенные его длительным отсутствием, самостоятельно найти его не смогли. На следующий день в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины. 15 июня его тело обнаружено в реке Суре», - уточнила Татьяна Махницкая.

Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего, повреждений на нем не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

В следственном управлении призвали жителей Пензенской области купаться только в оборудованных для этого местах и не заходить в воду при ухудшении самочувствия или в состоянии опьянения.