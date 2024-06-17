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Происшествия

В Суре в Засечном обнаружили труп мужчины

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В субботу, 15 июня, в Суре в Засечном обнаружили труп мужчины.

Сначала сигнал поступил в полицию, а оттуда - в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели на лодке подошли в телу погибшего, транспортировали его к берегу, извлекли из воды и передали представителям полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В воскресенье, 16 июня, в Суре также утонул мужчина. Трагедия случилась вне зоны пляжа на улице Ангарской. Погиб 49-летний житель Пензы. Следователи выяснили, что он отдыхал в компании знакомых, отправился купаться и больше не вернулся на берег.

10 июня в пруду в селе Богословка Пензенского района утонул 24-летний мужчина, 27 мая в Кузнецком районе, в пруду между селами Никольским и Поселки, - 14-летняя школьница из Кузнецка.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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