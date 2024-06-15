В Пензе автовокзал и музыкальную школу проверили на взрывчатку

15.06.2024 | 14:03

В субботу, 15 июня, правоохранителям пришлось проверять 2 объекта из-за тревожных сигналов.

В Сети появились сообщения об эвакуации на автовокзале. Очевидцы писали, что пропускают на посадку лишь тех, кто купил билеты на ближайшие рейсы, а на прочие продажа остановлена.

«Купили билет на направление Пенза - Никольск. На территорию нас не пустили под предлогом учений. Сказали ждать за территорией. В итоге мы были вычеркнуты из списков пассажиров. Когда подъехал сам автобус, контролер начала возмущаться, что нужно было сразу садиться. Хотя до этого сама на посадку нас не пустила», - рассказал один из них.

Еще одна эвакуация прошла в детской музыкальной школе имени Виктора Чеха на Комсомольской, 30.

«Поступил звонок в кабинет директора о минировании. Вывели всех людей. Ждут полицию и кинологов», - сообщил свидетель.

В Управлении Росгвардии по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в обоих случаях были получены анонимные сигналы о минировании зданий. Специалисты при проверках ничего подозрительного не обнаружили.

8 мая в Пензе пришлось эвакуировать учеников из гимназии № 4 «Ступени» из-за сообщения о взрывоопасном предмете в заведении. Учеников быстро вывели на улицу, специалисты обследовали здание и не выявили опасности.

Фото № 2, 3 - «Пенза новости».