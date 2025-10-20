Криминал

К уголовной ответственности за диверсии будут привлекать с 14 лет

Печать
Telegram

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите страны от диверсионно-террористических угроз - усилении наказания за диверсии.

Авторами инициативы стали председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, главы всех фракций - всего 419 депутатов.

Законопроектом предлагается статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ дополнить квалифицирующим признаком с повышенной ответственностью.

«Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности может быть установлен с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в т. ч. убийство», - сообщается на сайте Госдумы.

«Если несовершеннолетний целенаправленно за вознаграждение по указке вербовщика содействует диверсионной деятельности, он должен понимать, что это может повлечь жертвы. Это преступление. За него придется отвечать», - прокомментировал Вячеслав Володин.

Среди предложений депутатов также отмена сроков давности по диверсионным преступлениям, запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, запрет на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей УК РФ, и др.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети