К уголовной ответственности за диверсии будут привлекать с 14 лет

20.10.2025 | 18:00

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите страны от диверсионно-террористических угроз - усилении наказания за диверсии.

Авторами инициативы стали председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, главы всех фракций - всего 419 депутатов.

Законопроектом предлагается статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ дополнить квалифицирующим признаком с повышенной ответственностью.

«Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности может быть установлен с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в т. ч. убийство», - сообщается на сайте Госдумы.

«Если несовершеннолетний целенаправленно за вознаграждение по указке вербовщика содействует диверсионной деятельности, он должен понимать, что это может повлечь жертвы. Это преступление. За него придется отвечать», - прокомментировал Вячеслав Володин.

Среди предложений депутатов также отмена сроков давности по диверсионным преступлениям, запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, запрет на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей УК РФ, и др.