Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4

36-летнего мужчину, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима № 4 в Пензе, осудили за пропаганду терроризма.
Являясь сторонником радикальной идеологии ислама, он публично, среди других заключенных, оправдывал деятельность международной террористической организации.
Его действия были пресечены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России.
Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима, сообщили в областном УФСБ РФ.
Ранее в Пензенской области четверых местных жителей, осужденных за создание армянской этнической ОПГ и участие в ней, лишили гражданства: они пропагандировали среди заключенных идеологию запрещенной в РФ экстремистской организации.
