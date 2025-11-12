Криминал

Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4

36-летнего мужчину, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима № 4 в Пензе, осудили за пропаганду терроризма.

Являясь сторонником радикальной идеологии ислама, он публично, среди других заключенных, оправдывал деятельность международной террористической организации.

Его действия были пресечены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима, сообщили в областном УФСБ РФ.

Ранее в Пензенской области четверых местных жителей, осужденных за создание армянской этнической ОПГ и участие в ней, лишили гражданства: они пропагандировали среди заключенных идеологию запрещенной в РФ экстремистской организации.

