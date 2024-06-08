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Происшествия

В микрорайоне ГПЗ парень порезал палатку на пляже

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Вечером в субботу, 8 июня, в Пензе произошел инцидент, очевидцев которого напугал вооруженный молодой человек. Фото с места происшествия появилось в Сети.

«Толпа зевак у «КБ» на Антонова 5с. С пляжа забежал какой-то безумный подросток с ножом. Подъехала ГБР (группа быстрого реагирования. - Прим. ред.), полиция и скорая. Время 20:40», - написал автор.

В правоохранительных органах рассказали подробности произошедшего.

«Молодой человек зашел в магазин, держа в руках предмет, похожий на нож. Затем он направился на пляж и там повредил палатку. На данный момент проводятся мероприятия по установлению его личности и обстоятельств произошедшего», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

10 января 44-летний нетрезвый житель Кузнецка зашел в магазин и начал крушить полки, швырять в стеклянные витрины бутылки с напитками, обрушивать штабели ящиков с товаром.

Задержанный полицией гражданин пояснил, что разгромил торговую точку, так как был недоволен увольнением своей дочери.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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