Кузнечанин разгромил магазин из-за маленькой зарплаты дочери

13.01.2024 | 11:24

Житель Кузнецка разгромил алкомаркет и нанес огромный материальный ущерб.

Видео с места инцидента, случившегося 10 января в магазине на улице Леваневского, размещено в Сети. В посте сообщается, что дебошир - отец девушки-кассира, который посчитал, что его дочери не полностью выдали зарплату.

В 22:17 он зашел в магазин и начал крушить полки, швырять в стеклянные витрины бутылки с напитками, обрушивать штабели ящиков с товаром.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», хулигана задержали сотрудники полиции.

Событие бурно обсуждается подписчиками группы. Часть из них встала на сторону мужчины.

«Респект мужику», «Родители обязаны заступаться за своих детей, вот он и заступился. В этих магазинах и вправду постоянно кидают на деньги. Когда-то это должно было случиться», «Исполнил мечты всех кассиров», - пишут приверженцы этой точки зрения.

По мнению другого читателя, кузнечанин испортил жизнь дочери, так как теперь ее не возьмет ни один работодатель.

Многие комментаторы сочувствуют сотрудникам магазина.

«Бедный персонал и техники, им это все убирать», «Хорошо хоть, с ружьем не пришел», «Надеюсь, сотрудники не подвергали свою жизнь опасности. В таких случаях нужно прятаться», - пишут они.