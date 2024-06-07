Фонтан с пятиэтажку: в 20 домах Пензы нет горячей воды из-за порыва

07.06.2024 | 09:55

В пятницу, 7 июня, в Пензе произошел порыв на теплосетях. На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, что горячая вода в клубах пара под напором взмывает на большую высоту.

«Фонтан высотой с пятиэтажный дом! Перекресток улиц Суворова и Кулакова», - написал автор.

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что из-за дефекта на трубопроводе данный участок отключен, место работ ограждено.

«В зоне отключения горячего водоснабжения находятся 20 жилых домов. Приносим извинения за доставленные неудобства и прилагаем все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ», - добавили в пресс-службе.

2 июня на улице Беляева при порыве теплосетей вырвавшаяся струя кипятка опрокинула «Газель». В ЧП никто не пострадал, но прокуратура Октябрьского района организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.