Фонтан с пятиэтажку: в 20 домах Пензы нет горячей воды из-за порыва

В пятницу, 7 июня, в Пензе произошел порыв на теплосетях. На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, что горячая вода в клубах пара под напором взмывает на большую высоту.
«Фонтан высотой с пятиэтажный дом! Перекресток улиц Суворова и Кулакова», - написал автор.
В ресурсоснабжающей организации сообщили, что из-за дефекта на трубопроводе данный участок отключен, место работ ограждено.
«В зоне отключения горячего водоснабжения находятся 20 жилых домов. Приносим извинения за доставленные неудобства и прилагаем все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ», - добавили в пресс-службе.
2 июня на улице Беляева при порыве теплосетей вырвавшаяся струя кипятка опрокинула «Газель». В ЧП никто не пострадал, но прокуратура Октябрьского района организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.
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