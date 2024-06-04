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Происшествия

Появилось видео с места падения ребенка из окна в Пензе

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СУ СК РФ по области обнародовало оперативные кадры, сделанные на месте падения из окна ребенка. ЧП случилось в понедельник, 3 июня, на улице Медицинской.

Трехлетняя девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала наружу с высоты 4-го этажа. Ребенка госпитализировали с травмами, сейчас врачи оказывают малышке необходимую помощь.

В момент падения родители девочки находились в квартире.

По факту происшествия следователи организовали проверку. После ее завершения примут процессуальное решение.

Также проверку организовала областная прокуратура. Надзорный орган даст оценку исполнения родителями своих обязанностей, деятельности учреждений системы профилактики.

«На контроле прокуратуры находится также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Источник — видео из телеграм-канала СУ СК РФ по области
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