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Происшествия

В Пензе таксист взялся доставить ноутбук по адресу и пропал

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В пятницу, 24 мая, на улице Бекешской в Пензе прохожие и водители могли видеть сцену задержания правоохранителями человека, ехавшего на автомобиле Ford Focus.

Как выяснилось, сотрудники Росгвардии установили машину по ориентировке, которая поступила им в 8:48 из дежурного городского отдела полиции. Водитель автомобиля подозревался в правонарушении.

В Пензе таксист взялся доставить ноутбук по адресу и пропал

«При проверке выяснилось, что мужчина работает в такси на личном авто. Накануне ему поступил заказ от жительницы Пензы. Она попросила перевезти ноутбук по определенному адресу, однако до места назначения водитель не доехал. Девушка сразу обратилась с заявлением в полицию», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Таксист объяснил, что в службе, на которую он работает, произошел сбой приложения. Адрес доставки был утерян, и он не смог доставить электронику. Он извинился и вернул ноутбук хозяйке.

«Росгвардейцы провели с ним профилактическую беседу и отпустили», - добавили в пресс-службе управления.

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Источник — фото «Пенза новости»
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