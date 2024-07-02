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Глас народа

Соцсети: обнаженный пензенец на ходу запрыгнул в скорую

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В Пензе обнаженный мужчина скрылся от росгвардейцев на автомобиле скорой помощи. О необычном случае рассказали подписчики городского телеграм-канала.

Дело было около 23:00 понедельника, 1 июля, на Шуисте. На снятом на месте происшествия видео - проезжая часть в частном секторе рядом с продуктовым магазином. По дороге со спины на живот перекатывается обнаженный мужчина, а затем замирает рядом со стоящими росгвардейцами.

Правоохранители готовятся остановить нарушителя, но тот в руки не дается. Он встает на ноги и отбегает в сторону, к магазину. В этот момент к месту происшествия прибывает машина скорой, и обнаженный пензенец устремляется к ней.

Каким образом мужчине удалось попасть в автомобиль, неизвестно. Очевидно одно: когда скорая отъезжает, нарушителя на дороге уже нет. «Запрыгнул в заднюю дверь на ходу», - утверждает автор кадров.

«Да человеку просто жарко дома стало», «Перегрелся», «Звезда», «Перепил», «Новый пляж обмывали», - прокомментировали происшествие горожане.

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