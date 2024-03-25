В Пензе еще одному псу понадобилась помощь спасателей

25.03.2024 | 12:48

В Пензе спасатели помогли псу, который попал в ловушку в дачном доме СНТ «Дружба». Собака оказалась зажата между половицами.

Все случилось в субботу, 23 марта. Хозяйка не смогла вызволить питомца самостоятельно и обратилась к специалистам.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента разобрали покрытие пола и освободили животное», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

8 марта помощь понадобилась другому псу. Пензячка гуляла с питомцем на улице Куйбышева, в районе дома № 11в он провалился в колодец.

«Спасатели извлекли животное из колодца и огородили опасное место», - пояснили тогда в ППСЦ.