В Пензенской области спасли раненого молодого лося

29.11.2022 | 11:25

В середине ноября в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области позвонили жители Сердобска. Они рассказали, что по городу бродит молодой лось, который доверчиво подходит к людям.

Животное было ранено и истощено. Сердобчане даже подкармливали сохатого, и он охотно брал еду из человеческих рук.

Сотрудники минлесхоза немедленно выехали в Сердобск. Копытное отловили и в специально оборудованном фургоне перевезли в санаторий «Хопровские зори» в Колышлейском районе. Там животное содержалось в вольере под наблюдением ветеринара.

Благодаря грамотным действиям полуторагодовалый лось быстро восстановил силы, и его было решено вернуть в лес.

26 ноября сотрудники минлесхоза, санатория, Колышлейской районной станцией по борьбе с болезнями животных и охотничьи инспекторы благополучно перевезли лося и выпустили в естественную среду обитания вблизи Сердобска.

«В ближайшее время он будет находиться под присмотром егерей», - сообщили в пресс-службе министерства.