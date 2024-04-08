В Пензе после падения ребенка в колодец организовали проверку

08.04.2024 | 12:42

В Пензе прокуратура организовала проверку по факту ЧП с ребенком на Генерала Глазунова, 9, в микрорайоне Арбеково. Вечером воскресенья, 7 апреля, девочка упала в открытый колодец.

О происшествии сообщили местные жители. Свидетелями ЧП стали прохожие, они быстро вытащили ребенка.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие произошедшему, а также дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммуникации», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Также обстоятельства ЧП выясняет СУ СК РФ по области.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям города Пензы и области, в том числе очевидцам происшествия: при наличии информации о личности ребенка и обстоятельствах произошедшего сообщить в следственное управление СК России по Пензенской области по телефону 8(8412)63-64-96 или написать сообщение в личном диалоге по электронным каналам связи (https://vk.com/penza.sledcom или https://t.me/sledcom58/1522)», - обратились к горожанам в следственном управлении.

Пензенцы давно жаловались, что колодец, расположенный на тротуаре, ведущем в школу, детсад, магазины и к остановочному павильону, не закрыт. В конце марта крышку снес трактор.

«Много детей учится в 2-ю смену, у кого-то доп. занятия! Ни один фонарь не горит на объездной дороге в течении всего времени, пока она существует (3 года), да еще и люк снесли. Спасибо человеку, который засунул в этот колодец елку, которую уже дети облюбовали. Вы, наверное, беды ждете! Сделайте люк обратно», - писали горожане в районном чате мессенджера Telegram.

На их обращения власти не отреагировали.