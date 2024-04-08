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Глас народа

Пензенцы рассказали о ЧП с ребенком в Арбекове

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Вечером воскресенья, 7 апреля, жители пензенского микрорайона Арбеково сообщили, что на улице Генерала Глазунова девочка упала в колодец.

Все случилось рядом с домом № 9, на тротуаре объездной дороги, рассказала местная жительница в районном чате мессенджера Telegram. И хотя на опасное место указывала воткнутая в колодец елка, ребенок не заметил дерево в темноте.

К счастью, падение увидели прохожие и быстро достали девочку из колодца. Она осталась невредима.

Тротуар, где случилось ЧП, ведет в школу, детсад, магазины и на остановку. У колодца, который там расположен, раньше была крышка, но в конце марта ее снес трактор.

«Много детей учится в 2-ю смену, у кого-то доп. занятия! Ни один фонарь не горит на объездной дороге в течении всего времени, пока она существует (3 года), да еще и люк снесли. Спасибо человеку, который засунул в этот колодец елку, которую уже дети облюбовали. Вы, наверное, беды ждете! Сделайте люк обратно», - потребовала участница чата.

Однако колодец не закрыли.

По словам местных жителей, после ЧП они собираются обращаться в прокуратуру.

Фото пользователя @AlenaKim7.

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