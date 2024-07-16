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Криминал

Пензенец забрал у обманутых пенсионерок 2 000 000 рублей

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24-летний пензенец устроился дроп-курьером и обманул четырех пожилых горожанок на 2 000 000 рублей. Женщины отдавали деньги ради своих детей.

Одна из жертв мошеннической схемы обратилась в полицию и рассказала, что приняла звонок от лжесиловика. Тот сообщил о ДТП с ее дочерью, в котором пострадал человек. Чтобы родственницу не наказали (она якобы виновница аварии), нужно заплатить крупную сумму.

Пензенец забрал у обманутых пенсионерок 2 000 000 рублей

Испугавшись, пенсионерка отдала приехавшему за деньгами курьеру 150 000 рублей и только потом поняла, что на самом деле произошло.

«В этот же день в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще три пожилые жительницы Пензы. Преступления были совершены по одной и той же схеме», - отметили в пресс-службе УМВД РФ.

Кто-то отдавал мужчине деньги, а некоторые даже банковские карты.

Женщинам удалось запомнить приметы курьера. Мужчину нашли, он во всем признался.

«Было тяжелое финансовое положение, искал подработку в Телеграме, попал на одного работодателя. Работа заключалась в том, что нужно было забирать деньги и переводить их на банковский счет работодателя. Устроился, где-то дня через 4 пришел первый заказ. Поехал туда, увидел, что забираю деньги у бабушек. Бабушки ничего не говорили, а меня просили ни на что им не отвечать, просто прийти, забрать и уходить. Когда забирал деньги, представлялся другим именем», - объяснил подозреваемый.

Затем курьер через банкомат отправлял добычу работодателю, часть оставлял себе. В общей сумме горожанки потеряли около 2 000 000 рублей.

На мужчину завели уголовное дело, он обещал возместить ущерб. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Пензенец забрал у обманутых пенсионерок 2 000 000 рублей

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Остальных участников схемы ищут.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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