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Происшествия

76-летнему потерявшемуся пензенцу помогли вернуться в семью

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В понедельник, 12 февраля, в Пензе сотрудники правоохранительных органов помогли пенсионеру, страдающему потерей памяти, вернуться домой.

Растерянного пожилого мужчину заметили на улице Кижеватова прохожие и поинтересовались, что случилось. Выяснилось, что тот не понимал, где находится и как оказался в этом месте.

Неравнодушные горожане позвонили по телефону 02, а оттуда сообщение переадресовали сотрудникам вневедомственной охраны. Оно поступило росгвардейцам в 17:10.

Экипаж прибыл по адресу. Пенсионер рассказал, что вышел на прогулку и забыл, где живет. Стражам порядка удалось установить его личность и адрес.

«76-летнего пенсионера благополучно доставили к родственникам», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители не впервые помогают беспомощным растерявшимся людям вернуться домой. Так, 29 января 78-летняя жительница Ахун, страдающая амнезией, ушла из дома, когда все отдыхали. Ее родственники, обнаружив пропажу, обратились в полицию в 21:49. А в 22:40 у торгового центра на улице Конструкторской росгвардейцы нашли пенсионерку.

14 сентября прошлого года они разыскали 77-летнюю пензячку, которая ушла в магазин и в какой-то момент перестала понимать, где находится. А несколькими днями раньше в частном секторе Шуиста патруль обратил внимание на растерянного пожилого мужчину, который бесцельно бродил по тротуару, не помня своего адреса. В документах, которые он имел при себе, нашелся листок с номером телефона. Росгвардейцы позвонили по нему, связались с дочерью пенсионера, выяснили его адрес и доставили домой.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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