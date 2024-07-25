Более 70 000 пензенцев получат прибавку к пенсии

25.07.2024 | 11:07

С 1 августа отделение СФР по Пензенской области увеличит страховые пенсии работающих жителей региона. Перерасчет затронет тех, за кого в 2023 году уплачивали страховые взносы.

Таких пенсионеров в Сурском крае насчитывается свыше 71 000. В отделении СФР по области пояснили, что именно скорректируют:

- пенсии по старости;

- пенсии по инвалидности;

- пенсии по потере кормильца (если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении).

Перерасчет зависит от размера зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет прибавка. Максимальный рост - пенсионный коэффициент, равный 3.

«Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию», - добавили специалисты.

Важно отметить, что для получения прибавки подавать заявление в Соцфонд не требуется.