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Происшествия

На Измайлова задержали нетрезвого пензенца, скрывшегося с места ДТП

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На улице Измайлова в Пензе задержали 42-летнего водителя Hyundai Solaris. Мужчина стал виновником аварии и пытался скрыться.

Ранним утром 2 апреля автомобилист врезался в припаркованную «Газель» и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители бросились в погоню.

«Находясь на маршруте патрулирования, в 7:50 росгвардейцы от дежурного отдела полиции получили ориентировку на розыск автомобиля, который движется по улице Измайлова», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Путь водителя Hyundai завершился напротив ЖК «Квартет»: машина забурилась в песок и остановилась. В Сети распространились кадры, сделанные на месте происшествия. Передняя часть иномарки разбита, колеса наполовину увязли в газоне.

На Измайлова задержали нетрезвого пензенца, скрывшегося с места ДТП

Росгвардейцы задержали автомобилиста и выяснили, что он нетрезв. Для дальнейшего разбирательства пензенца доставили в отдел полиции.

Фото 2 - чат «ЖК «Квартет» мессенджера Viber.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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