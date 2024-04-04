На Измайлова задержали нетрезвого пензенца, скрывшегося с места ДТП

На улице Измайлова в Пензе задержали 42-летнего водителя Hyundai Solaris. Мужчина стал виновником аварии и пытался скрыться.
Ранним утром 2 апреля автомобилист врезался в припаркованную «Газель» и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители бросились в погоню.
«Находясь на маршруте патрулирования, в 7:50 росгвардейцы от дежурного отдела полиции получили ориентировку на розыск автомобиля, который движется по улице Измайлова», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Путь водителя Hyundai завершился напротив ЖК «Квартет»: машина забурилась в песок и остановилась. В Сети распространились кадры, сделанные на месте происшествия. Передняя часть иномарки разбита, колеса наполовину увязли в газоне.
Росгвардейцы задержали автомобилиста и выяснили, что он нетрезв. Для дальнейшего разбирательства пензенца доставили в отдел полиции.
Фото 2 - чат «ЖК «Квартет» мессенджера Viber.
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